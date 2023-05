Scopa elettrica senza fili Xiaomi al miglior prezzo del WEB su ePRICE

La scopa elettrica Mi Vacuum Cleaner G9 di Xiaomi è perfetta per la pulizia di tutta la casa. Merito del suo motore digitale ad alta velocità, dell’autonomia da 60 minuti e della spazzola per pavimenti anti-groviglio. Oggi la puoi acquistare su ePRICE a 135 euro anziché 249,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato sul sito ufficiale. Si tratta del miglior prezzo disponibile online, visto che anche su Amazon costa 30 euro (164,99 euro, tra l’altro senza spedizione Amazon).

Scopa elettrica Mi Vacuum Cleaner G9 in sconto di oltre 100€ su ePRICE

Il motore digitale ad alta velocità della scopa elettrica Mi Vacuum G9 permette di rimuovere la polvere qualunque sia la superficie del pavimento. Anche la polvere più nascosta non avrà scampo. A questo aggiungici la spazzola in grado di eliminare la polvere dai tappeti e dalle fessure più profonde, grazie al suo design a V che riesce a penetrare facilmente nelle superfici irregolari. A proposito sempre della spazzola, il sistema anti-avvolgimento con spazzole rotanti permette di ridurre in maniera sensibile i grovigli di capelli (completa poi l’opera la parte della spazzola a forma di pettine che scioglie i capelli attorcigliati prima dell’aspirazione).

L’altro punto di forza della scopa elettrica di Xiaomi è la durata della batteria fino a 60 minuti, tempo più che sufficiente per coprire le esigenze di una casa di medie dimensioni. E se anche non dovesse bastare, hai sempre la possibilità di sostituire la batteria ad aggancio nel giro di pochi secondi, senza aspettare dunque di ricaricare la batteria scarica.

Aggiungi al carrello ora la scopa elettrica Vacuum Cleaner G9 del colosso cinese e risparmia qualcosa come 115 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.