La scopa elettrica senza fili di Samsung in super sconto

Stai cercando una scopa elettrica senza fili? Vuoi smettere di ingarbugliarti nella presa della tua aspirapolvere? Vorrestic asa pulita con meno fatica? La scopa tradizionale non raccoglie lo sporco più piccolo, questo si sa. Per questo la tencologia ha sviluppato dispositivi sempre più sofisticati per sgravare le faccende di tutti i giorni, senza rinunciare al pulito. Chi ha animali domestici, tappeti o paveminenti porosi ha bisogno della potenza di un’aspirapolvere, ma anche della comodità di una scopa leggera.

Per questo è nata la scopa elettrica Samsung Jet 90 Multi è in sconto speciale su eBay. Uno strumento che offre una potenza di aspirazione di 200 W, grazie al motore Digital Inverter che ottimizza il flusso d’aria con una ventola dotata di pale ultrasoniche saldate. Questo motore eroga fino a 550 W di potenza totale, garantendo un’efficienza energetica elevata. Il sistema Jet Cyclone, con 27 ingressi, assicura una potenza d’aspirazione estrema e trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, grazie al filtro HEPA a 5 strati.

Su eBay la trovi ora in sconto: utilizzando il codice PSPRMAR25 puoi averla a 304,99 euro, invece di 449,99 euro.

La scopa elettrica senza fili Samsung

La scopa elettrica senza fili Samsung Jet 90 Multi è dotata di una spazzola morbida Soft Action con fili anti-statici in argento, ideale per pavimenti duri e fessure, e può muoversi a 180 gradi per una pulizia completa. L’autonomia varia da 6 a 60 minuti, a seconda del livello di potenza utilizzato, e la batteria è sostituibile, permettendo di estendere il tempo di pulizia sostituendola con una di ricambio.

Il design include un tubo telescopico regolabile in lunghezza per un uso ergonomico e un supporto di ricarica autoportante chiamato Z Station, che consente di caricare contemporaneamente due batterie. La rumorosità è di 86 dBA, e il serbatoio della polvere è lavabile, facilitando la manutenzione. Con codice sconto PSPRMAR25 puoi averla a 304,99 euro, invece di 449,99 euro.