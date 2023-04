Scopa elettrica senza fili POTENTISSIMA con filtro a 6 strati (-55%)

Se vuoi avere i pavimenti di casa tua sempre belli puliti senza fare sforzi allora dai un’occhiata a questa offerta che ho scovato su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello la scopa elettrica BuTure a soli 179,99 euro, invece che 399,98 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto del 55% che ti permette di risparmiare ben 220 euro. Un prezzo che segna, dopo diverso tempo, un minimo storico davvero interessante. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Scopa elettrica BuTure: versatile, maneggevole e potente

Questa Scopa elettrica è molto versatile. È dotata di una spazzola girevole a 180° in orizzontale e a 90° in verticale. Ha diversi accessori che ti permettono ad esempio di aspirare i tappeti, i divani, i sedili dell’auto, le tende e tanto altro. Ha un’aspirazione potentissima da 33Kpa che gli permette di raccogliere di tutto, dai peli di animali ai piccoli detriti.

È molto leggera e maneggevole, così la potrai usare per diverso tempo. Tra l’altro la sua batteria da 2200 mAh ti consente di usarla per 55 minuti con una sola ricarica a potenza media. Possiede un filtro a 6 strati in grado di trattenere le particelle di polvere sottili e gli allergeni, per un’aria anche più pulita.

Se non vuoi perdere questa offerta strepitosa dovrai essere rapida. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua scopa elettrica BuTure a soli 179,99 euro, invece che 399,98 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.