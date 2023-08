Scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60: prezzo BOMBA su Amazon

Vorresti pulire i pavimenti di casa tua in maniera facile, veloce e senza sforzi eccessivi? Allora non devi far altro che approfittare subito dello sconto del 6% che ti propone Amazon e acquistare questa magnifica scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 al prezzo super conveniente di soli 129,99 euro invece di 139,00 euro.

Estremamente leggera e maneggevole, questa fantastica scopa elettrica è perfetta per chiunque, anche per le persone più anziane. Perfetta sotto ogni punto di vista, l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 è provvisto di tecnologia ciclonica, motore da 100 W, velocità automatiche ECO e SURFACE e modalità Turbo.

Grazie a tali caratteristiche, avrai la possibilità di catturare la polvere in una sola passata e potrai avere la tua casa perfettamente pulita in un batter d’occhio. Questo dispositivo è stato appositamente progettato per raggiungere ogni angolo della tua abitazione, infatti, non solo potrai pulire i pavimenti, ma potrai raggiungere anche il soffitto o utilizzare Rowenta X-PERT 6.60 come aspirabriciole.

Non manca la spazzola motorizzata con rullo rimovibile con uno spessore di soli 2 cm che ti permetterà di raggiungere anche i mobili più bassi per eliminare polvere e detriti. Completa di illuminazione con luci LED, con questa scopa elettrica potrai avere una migliore visibilità.

Con un peso di soli 2,4 kg questo strumento è particolarmente pratico e ti consentirà di svolgere le pulizie domestiche in totale comfort. Grazie alla batteria agli ioni di litio rimovibile da 18 V ad alte prestazioni potrai utilizzare questa scopa elettrica per ben 45 minuti. Competo di diversi accessori, questo aspirapolvere è assolutamente da non perdere.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica scopa elettrica senza fili Rowenta X-PERT 6.60 in offerta al prezzo d soli 129 euro. Affrettati, lo sconto del 6% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.