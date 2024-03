Scopa elettrica potentissima senza fili con tecnologia ciclonica: sconto SUPER

Credi sia arrivato il momento di abbandonare il tuo aspirapolvere scomodo e pesante? Utilizzi ancora scopa e paletta ma il risultato non è quello sperato e sul tuo pavimento restano sempre la polvere? Allora corri su Amazon e acquista subito questa scopa elettrica potentissima senza fili con tecnologia ciclonica in offerta al prezzo davvero da non perdere di soli 120 euro invece di 140 euro circa grazie allo sconto TOP del 14%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Ma non finisce qui, infatti per i clienti Prime è riservata la possibilità di acquistare subito questo eccezionale elettrodomestico e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva l’abbonamento gratuito di 30 giorni in qualsiasi momento. L’innovativo sistema di tecnologia ciclonica, permetterà alla scopa elettrica di separare le particelle di polvere dall’aria garantendo ottime performance di pulizia.

Grazie alla presenza di una batteria removibile da 22V il dispositivo ti garantirà un’autonomia di 40 minuti. La Scopa Senza Fili Hoover è inoltre completa di 2 accessori pronti all’uso, non mancano infatti la spazzola a pennello per le superfici delicate e la bocchetta che ti aiuterà ad aspirare la polvere anche dagli angoli più stretti, come le fessure.

Non dovrai preoccuparti di svuotare spesso il contenitore poiché è stato progettato per raccogliere notevoli quantità di polvere. La spazzola è provvista di luce LED che ti permetteranno di illuminare tutti gli angoli così da avere una pulizia perfetta in tutta la casa.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica Scopa elettrica potentissima senza fili con tecnologia ciclonica al prezzo piccolissimo di soli 120 euro.