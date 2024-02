Scopa elettrica POTENTISSIMA con display touch e 1h di autonomia

Quando si parla di pulizie dei pavimenti di casa non si può risparmiare, se no ti ritrovi con il continuare a cambiare aspirapolvere. Ma oggi, grazie a questa offerta di Amazon, fai un colpaccio. Metti subito nel tuo carrello questa scopa elettrica a soli 159,99 euro, invece che 259,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo puoi avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Scopa elettrica premium a prezzo mini

Una delle caratteristiche principali di una scopa elettrica è la sua potenza e questa ha una potenza di aspirazione da 3.500 Pa che puoi impostare su 3 livelli. E nel comodo e intuitivo display smart touch puoi vedere le varie funzioni e la batteria residua. A proposito di quest’ultima, è in grado di durare per un’ora intera con una ricarica completa.

Ha un tubo e una bocchetta flessibili che ti permettono di arrivare anche nelle zone più difficili. Il LED sulla spazzola illumina dove stai aspirando e così non lasci niente in giro. Ha un filtro a 5 stadi che cattura anche le piccole particelle di polvere e garantisce un’aria più pulita.

Fai alla svelta dunque, prima che l’offerta scada. Vai su Amazon e acquista la tua scopa elettrica a soli 159,99 euro, invece che 259,99 euro. Per averla a questo prezzo ricorda di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.