Scopa elettrica potente in doppio SCONTO e il prezzo finale è MINI

Se vuoi acquistare un aspirapolvere senza fili potente allora oggi è il giorno perfetto. In questo momento se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la scopa elettrica Tasvac a soli 119,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice MDJ8SXV4 al momento del pagamento.

In questo modo puoi beneficiare di un ribasso del 30%, più un ulteriore sconto del 50%, e avere così un incredibile risparmio di ben 480 euro sul totale. Inoltre se preferisci, e sei abbonato ad Amazon Prime, puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto fallo ora cliccando qui.

Scopa elettrica Tasvac a un prezzo mostruosamente basso

Non ci sono dubbi, il prezzo ovviamente e quello che risalta, ma non è tutto fumo negli occhi. Questa scopa elettrica ha un’aspirazione potente da 28000 Pa e, grazie all’azione ciclonica, può raccogliere briciole, peli di animali i piccoli detriti in modo efficiente e silenzioso.

È dotata di diversi accessori che ti permetteranno di aspirare su tutte le superfici. Potrai pulire velocemente non solo i pavimenti ma anche i divani, i letti, le tende, i sedili dell’auto, i tappeti e tanto altro. Ha un tubo flessibile e leggero che ti garantisce la possibilità di arrivare ovunque. Possiede anche un display LED dove puoi vedere il livello della batteria e la modalità impostata. E garantisce un’autonomia di 50 minuti con una sola ricarica.

Davvero un’occasione da non perdere dunque. A questo prezzo è un vero affare. Vai subito su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Tasvac a soli 119,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice MDJ8SXV4 al momento del pagamento. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.