Scopa elettrica potente con accessori inclusi tua a soli 78€, ROBA da MATTI

Approfitta anche tu della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per mettere le mani su tantissimi gadget a prezzi davvero vantaggiosi. Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa potente scopa elettrica che puoi avere a soli 78,69 euro, invece che 109 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 28% e quindi adesso hai la possibilità di risparmiare oltre 31 euro sul totale. Ma non è finita qui. Questa offerta ti consente di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,74 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Scopa elettrica dal rapporto qualità prezzo imbattibile

Inutile girarci intorno è chiaramente il prezzo che rende questa scopa elettrica uno dei migliori acquisti della categoria, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte un aspirapolvere senza fili incredibilmente versatile, dotato di una luce a LED posta davanti alla spazzola che ti permetterà di vedere bene tutto lo sporco e quindi catturarlo al meglio. Inoltre in confezione troverai diversi accessori che ti permetteranno di pulire su ogni superficie.

Gode di un’aspirazione da 35 Kpa e quindi aspiri in una sola passata senza lasciare nulla in giro. Mentre il filtro HEPA a 4 stadi cattura fino al 99,97% delle particelle di polvere da 0,1 micron. Possiede un pratico display touch sulla parte alta del manico dove potrai vedere la batteria residua e regolare le varie impostazioni. Potrai scegliere tra due velocità e, con l’aspirazione standard, è in grado di durare fino a 40 minuti.

Questa è sicuramente un’occasione più unica che rara e infatti a breve scadrà. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua scopa elettrica a soli 78,69 euro, invece che 109 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritta ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.