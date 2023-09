Scopa elettrica Philips in SUPER SCONTO su Amazon (-125€)

È a dir poco eccezionale lo sconto, anzi il doppio sconto che puoi attivare questa scopa elettrica Philips. Già in offerta a 184 euro, spuntando il coupon in pagina potrai pagarla soltanto 124,99 euro invece di 249,99. Un’occasione che non puoi farti scappare se vuoi rendere le pulizie di casa mai così veloci e semplici.

Scopa elettrica Philips in doppio sconto: le carateristiche

La scopa elettrica Philips SpeedPro è progettata per offrire una pulizia veloce ed efficace in ogni passata. Con il suo aspirabriciole integrato, è in grado di aspirare fino al 98% di polvere e sporco, rendendo la tua casa impeccabile in pochissimo tempo.

La scopa è dotata di luci LED integrate nella spazzola. Queste luci rivelano la polvere nascosta sotto i mobili e negli angoli bui, garantendo che nulla sfugga alla tua pulizia. Il nostro aspirapolvere senza fili non lascia scampo alla polvere.

Puoi contare su due diverse impostazioni di velocità, in modo da poter affrontare ogni tipo di sporco e polvere con facilità. Che si tratti di pavimenti in legno, tappeti o piastrelle, questa scopa elettrica fa il suo lavoro in modo impeccabile.

Niente più preoccupazioni per la durata della batteria. La scopa elettrica Philips SpeedPro è dotata di una batteria agli ioni di litio da 18 V che offre fino a 30 minuti di autonomia con una singola carica. Potrai coprire tutte le aree della tua casa senza interruzioni.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare a pulire immediatamente. Oltre alla scopa elettrica senza sacco, avrai a disposizione una spazzola di aspirazione a 180°, una bocchetta a lancia, una spazzola integrata, un pratico supporto da parete per riporre la scopa quando non la stai usando, un adattatore CA e un filtro lavabile per una manutenzione semplice ed economica.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per la scopa elettrica Philips SpeedPro. Acquistala ora su Amazon a soli 124,99€ e trasforma la tua pulizia domestica in un’esperienza veloce, potente ed efficiente.

