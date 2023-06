Scopa elettrica lava e aspira: potente e leggera anche nel prezzo (39€)

Pulire il pavimento di casa è diventato troppo pesante e faticoso, e la tua aspirapolvere non ti aiuta di certo? Allora non puoi assolutamente lasciarti scappare questa imperdibile offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questa eccezionale scopa elettrica lava e aspira al prezzo a dir poco pazzesco di soli 39,90 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto al prezzo così contenuto dovrai affrettarti e sfruttare lo sconto dell’11%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere anche diversi vanti, come la spedizione gratuita in tutta Italia senza costi aggiuntivi, super veloce e sicura. Estremamente leggera con soli 1,8 kg di peso e poco ingombrante, questa scopa elettrica 2 in 1 sarà in grado di fornirti una potenza di aspirazione che raggiunge i 15Kpa.

Perfetta se hai bisogno di pulire a fondo le superfici del pavimento e eliminare in maniera molto facile tutti i tipi di polvere e spazzatura, come noci, residui di cibo, peli di animali domestici e molto altro ancora. Questa aspirapolvere ciclonica con sistema di filtrazione a singolo cono ad alta efficienza, sarà in grado di eliminare sino al 99% delle particelle di polvere fine.

Inoltre, avrai anche la possibilità di lavare sia il filtro, che dovrà essere perfettamente asciutto prima di riposizionarlo al suo pasto nella scopa elettrica, che il contenitore. Il design di questa scopa elettrica ti permetterà di utilizzarla i diversi modi, anche per pulire tende, divani e soffitti: ti basterà utilizzarla in modalità portatile.

Il cavo di alimentazione lungo 5 m ti consentirà di arrivare ovunque. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa eccezionale scopa elettrica lava e aspira al meno di 40 euro. Affrettati, lo sconto dell’11% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe u vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.