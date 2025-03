Scopa elettrica Electrolux in super sconto su eBay: pulizia completa a pochissimo

Vuoi acquistare un aspirapolvere senza fili che quindi sia più maneggevole da usare per tutte le stanze di casa e che garantisca un’ottima capacità di aspirazione senza spendere troppo? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la scopa elettrica Electrolux a soli 80,99 euro, invece che 149,99 euro, inserendo il codice promozionale MARZO25 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale del 40% più un ulteriore sconto con il codice promozionale del 10% per un risparmio totale di ben 69 euro. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 30 euro senza interessi con Klarna.

Scopa elettrica Electrolux: affidabile ed economica

Sono sicuramente queste due le cose che rendono la scopa elettrica Electrolux un acquisto da fare subito: è sia affidabile che economica. Innanzitutto ha un design compatto e leggero con un peso di soli 2,18 kg e quindi la potrai usare per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. E possiede una batteria in grado di durare fino a 30 minuti ininterrottamente.

Gode di un’aspirazione potente ed è in grado di raccogliere tutto lo sporco senza dover passare ripassare. Trattiene fino al 99% di polvere e piccole particelle. Ha un collo snodabile sulla parte vicino alla spazzola che ti consente di arrivare dappertutto senza lasciare nulla in giro. Inoltre in confezione troverai due accessori che ti permetteranno di pulire su più superfici e un comodo supporto per agganciarla al muro.

Se vuoi spendere poco e avere comunque un aspirapolvere elettrico di qualità non farti scappar questa grandissima occasione. Prima che sia tardi vai su eBay e acquista la tua scopa elettrica Electrolux a soli 80,99 euro, invece che 149,99 euro, inserendo il codice promozionale MARZO25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.