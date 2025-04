Scopa elettrica DREAME R10 Pro da 150AW e oltre 1ora di autonomia (-20%)

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa scopa elettrica potentissima con diversi accessori inclusi che potrai avere a molto meno del suo costo di partenza. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello DREAME R10 Pro a soli 199 euro, invece che 249 euro.

Così facendo potrai risparmiare ben 50 euro sul totale, grazie a uno sconto del 20%. È un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico, ragion per cui devi essere velocissima. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

DREAME R10 Pro: aspira di tutto e dura tantissimo

Sono indubbiamente queste due le caratteristiche più importanti che rendono la scopa elettrica DREAME R10 Pro uno dei migliori acquisti di oggi: la sua potenza di aspirazione e la sua straordinaria batteria. Mentre con la prima potrai aspirare di tutto grazie a un’aspirazione da 20.000 Pa, con la seconda avrai l’opportunità di usarla per oltre un’ora senza fermarti mai.

Ha un design estremamente maneggevole con doppi LED frontali che ti permettono di vedere al meglio ciò che stai aspirando e una pratica impugnatura ergonomica. Potrai facilmente passare alla versione aspirabriciole e montare uno dei diversi accessori che troverai inclusi per fare le pulizie su diverse superfici. Il filtro a 5 strati riesce a trattenere fino al 99,9% della polvere e quindi garantisce un’aria più pulita. Ed è anche incredibilmente silenzioso.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere è destinata a durare poco. Perciò prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista la tua DREAME R10 Pro a soli 199 euro, invece che 249 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.