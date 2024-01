Scopa elettrica Ariete in SUPER SCONTO: solo 59€ su Amazon

Eccezionale sconto di Amazon su un oggetto che renderà le tue pulizie di casa più facili e veloci. Parliamo della scopa elettrica Ariete 2759 Handy Force RBT che, grazie allo sconto del 34% applicato sul listino, può essere tua a soli 59 euro invece di 89,99.

Scopa elettrica Ariete 2-in-1 in sconto: le caratteristiche

Questa scopa elettrica 2 in 1 è una vera e propria rivoluzione nella pulizia domestica. Può essere utilizzata come una pratica scopa verticale per una pulizia veloce e efficace dei pavimenti, o come un potente aspirapolvere portatile grazie al ricco kit di accessori in dotazione.

La tecnologia ciclonica garantisce la perfetta eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa. Il filtro HEPA assicura il massimo trattenimento delle micro polveri all’interno del serbatoio, rendendola ideale anche per chi soffre di allergie a pollini o animali domestici.

La spazzola multiuso inclusa è progettata per la pulizia profonda di superfici in cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica, offrendo risultati impeccabili su qualsiasi tipo di pavimento. La spazzola motorizzata con luci a LED è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, rendendola perfetta per chi ha animali domestici.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa la scopa elettrica Ariete 2759 Dandy Force RBT a un prezzo super conveniente. Rendi la tua casa impeccabile con facilità e stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.