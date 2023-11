Scopa elettrica Ariete 2-in-1 in MEGA SCONTO su Amazon (-38%)

Amazon ti offre una grande occasione per rivoluzionare le tue pulizie di casa. La scopa elettrica 2-in-1 Ariete Handy Force è in sconto con un risparmio del 38% sul prezzo di listino: questo significa che puoi pagarla soltanto 46,81 euro invece di 75. Una grande occasione da non farti scappare.

Scopa elettrica Ariete 2-in-1 in offerta: le caratteristiche

Questa scopa elettrica è dotata di un pratico supporto per l’aggancio al muro, che ti permette di riporla comodamente dove preferisci e di averla sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane della casa. Inoltre, è leggera come una piuma, grazie al suo corpo slanciato e all’impugnatura ergonomica. Sarai in grado di muoverti agevolmente in tutti gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili.

La sua versatilità è un altro punto forte. La scopa elettrica Ariete 2-in-1 può essere utilizzata sia come scopa verticale, per la pulizia dei pavimenti, sia come aspirapolvere portatile, per raggiungere anche gli angoli più angusti e le superfici più alte. Diventerà un alleato indispensabile per le tue pulizie domestiche quotidiane.

Ma le prestazioni di questa scopa elettrica non finiscono qui. Grazie alla tecnologia ciclonica, potrai godere di un’eccellente eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa. Il filtro HEPA assicura il massimo trattenimento delle micro polveri all’interno del serbatoio, rendendola ideale anche per le persone allergiche a pollini o animali domestici.

La scopa elettrica Ariete 2-in-1 è dotata di una spazzola universale, perfetta per una pulizia profonda dei pavimenti in cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica. Non solo, è ottima anche per i tappeti, garantendo risultati impeccabili su ogni tipo di superficie.

E per la tua comodità, la lunghezza del cavo è di 5 metri, permettendoti di spostarti liberamente senza dover cercare prese di corrente in continuazione. Potrai coprire un’ampia area senza interruzioni.

Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito la scopa elettrica Ariete 2-in-1 a soli 46,81 euro invece di 75. Sarai soddisfatto delle sue prestazioni di alto livello, della sua versatilità e della comodità che ti offrirà durante le pulizie domestiche.

