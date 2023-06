Scopa elettrica 2-in-1 in offerta su Amazon: il tuo nuovo alleato per le faccende domestiche

La scopa elettrica Ariete 2759 Handy Force RBT è un dispositivo versatile e leggero che offre un’efficace soluzione per la pulizia della casa. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 58,99€, rappresenta un’opportunità conveniente rispetto al suo prezzo di listino. Handy Force RBT è progettata per offrire una facile e veloce aspirazione della casa. La sua leggerezza e maneggevolezza consentono di adattarsi a qualsiasi angolo, anche i più difficili da raggiungere.

Con questa scopa elettrica Ariete, potrai aspirare comodamente tutta la casa senza fatica: ha la doppia funzione di scopa verticale e aspirapolvere portatile. È possibile smontarla con un semplice clic e utilizzarla in diversi contesti della casa grazie agli accessori inclusi. Sarà la tua alleata indispensabile per le faccende domestiche quotidiane. Una caratteristica interessante della scopa elettrica Handy Force RBT è la spazzola motorizzata, ideale per aspirare i peli degli animali domestici. Grazie a questa spazzola, potrai rimuovere efficacemente i peli sparsi negli ambienti della casa in pochi istanti e con grande agilità.

La scopa elettrica Handy Force RBT offre molteplici vantaggi, tra cui la possibilità di utilizzarla come scopa verticale o come pratico aspirapolvere portatile grazie al ricco kit di accessori in dotazione. Inoltre, la tecnologia ciclonica garantisce un pulito impeccabile eliminando polveri, acari e batteri dalle superfici di casa. Per chi soffre di allergie, il filtro HEPA presente nella scopa elettrica Ariete 2759 Handy Force RBT garantisce il massimo trattenimento delle micro polveri all’interno del serbatoio, risultando ideale per i soggetti allergici a pollini o animali domestici. La scopa elettrica è dotata di una spazzola multiuso per tappeti e pavimenti, adatta alla pulizia profonda di superfici in cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica. Inoltre, è ottima anche per i tappeti.

La spazzola motorizzata della scopa elettrica Handy Force RBT è dotata di luci a LED, che facilitano l’individuazione dello sporco più ostinato. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per chi ha un animale domestico in casa. In sintesi, la scopa elettrica Ariete 2759 Handy Force RBT è un dispositivo leggero, versatile e conveniente che offre un’efficace soluzione per la pulizia della casa. La sua spazzola motorizzata, insieme alle altre caratteristiche e accessori inclusi, la rende una scelta ideale per coloro che desiderano un’aspirazione efficiente, soprattutto per rimuovere i peli degli animali domestici. Non farti scappare l’occasione di acquistarla a meno di 60€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.