SCONTO+COUPON per l'HONOR Watch 4: non fartelo scappare!

Grazie a questa combo, non avrai più scuse per non prendere uno smartwatch. L’ottimo HONOR Watch 4 vede il suo prezzo crollare in maniera vertiginosa. Il tutto grazie allo sconto e al coupon del 10€. Il prezzo di listino di 149,90€ diviene di soli 125,28€!

Tutte le caratteristiche dello smartwatch HONOR

Con questo smartwatch di HONOR potrai effettuare e ricevere chiamate direttamente dal tuo polso grazie alla connessione Bluetooth, garantendoti di non perdere mai una chiamata importante, nemmeno quando sei in movimento. Potrai rispondere ai messaggi con facilità e rapidità, senza nemmeno dover prendere il telefono.

Ma HONOR Watch 4, grazie al suo algoritmo avanzato per la combustione dei grassi, ti permette anche di monitorare con precisione i tuoi progressi nel bruciare calorie.

Con una batteria integrata da 451 mAh, questo smartwatch offre un’autonomia fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo tipico, gestendo in modo intelligente l’efficienza energetica per garantirti la massima libertà senza preoccupazioni.

Inoltre, gode di una serie di tecnologie avanzate che garantiscono un monitoraggio di SpO2, frequenza cardiaca, sonno e stress. Potrai ottenere dati precisi e utili insights per prenderti cura del tuo benessere in modo completo.

Con uno schermo AMOLED da 1,75 pollici e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, godrai di una visualizzazione nitida e fluida. E potrai personalizzare il tuo orologio scegliendo tra oltre 300 quadranti disponibili, adattandolo al tuo stile e a ogni occasione.

Prendi subito questo HONOR Watch 4 e scopri un nuovo modo di vivere, dove la connessione e la salute vanno di pari passo con il tuo stile di vita. Fallo tuo per soli 125,28€ ma non dimenticare di selezionare il coupon da 10€!