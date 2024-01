SCONTO+COUPON per l'Aspirapolvere Lavapavimenti (170€ in meno!)

Avere un aspirapolvere e un lavapavimenti tutto in un prodotto è utile perché permette di pulire i pavimenti in modo più rapido e semplice, riducendo il numero di passaggi necessari. In questo momento, l’ottimo Tineco FLOOR ONE S5 è in sconto del 25%. Ma non finisce qui, perché su Amazon è presente anche un coupon di 40€, che te lo farà pagare solo 349,00€ al posto degli originali 519,00€ di listino.

Tineco FLOOR ONE S5: tutte le caratteristiche

La tecnologia di punta di Tineco FLOOR ONE S5, denominata iLoop Smart Sensor, fa la differenza. Grazie a un sensore laser, questo dispositivo rileva con precisione la quantità di sporco sul pavimento. In base a tale rilevamento, l’aspirapolvere e lavapavimenti regola automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola.

Il rullo della spazzola è progettato con cura per garantire una pulizia efficiente, passando agevolmente vicino ai battiscopa e raggiungendo anche gli angoli più ostici. Il sistema a doppio serbatoio mantiene l’acqua pulita separata da quella sporca, assicurando che ogni passaggio di pulizia avvenga con acqua pulita e detergente.

Un’attenzione particolare è stata posta sul design, pensato per la praticità: compatto e leggero, è facile da maneggiare e riporre. Il display a LED fornisce informazioni chiare sullo stato dell’aspirapolvere e lavapavimenti.

Inoltre, questo dispositivo è dotato di una funzione di autopulizia a mani libere, che si occupa automaticamente di lavare il tubo interno e il rullo della spazzola. Ciò consente di mantenere l’aspirapolvere e lavapavimenti in ottimo stato senza la necessità di toccare lo sporco.

Rimuovi tutto lo sporco dai tuoi pavimenti con una singola passata. Fai tuo Tineco FLOOR ONE S5 con un ribasso di 25% e il coupon di 40€, pagandolo solo 349,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.