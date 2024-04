SCONTO+COUPON per la spazzola asciugacapelli in crollo a 34€!

Se i capelli crespi sono il tuo cruccio quotidiano, preparati a dire addio a questo fastidioso problema. La spazzola asciugacapelli Sawop è l’elettrodomestico rivoluzionario che ti offre la soluzione definitiva per una chioma liscia, lucente e piena di volume! Grazie alla combo composta da sconto e coupon del 5%, potrai pagarla solo 34,19€ al posto dei classici 59,99€!

Tutte le caratteristiche della spazzola asciugacapelli

Dotata di un cilindro in ceramica al titanio, la spazzola distribuisce il calore in maniera omogenea, minimizzando i danni e proteggendo la struttura dei tuoi capelli. Inoltre, l’emissione di ioni negativi lavora per neutralizzare l’elettricità statica, riducendo l’effetto crespo e lasciando i capelli incredibilmente morbidi e lucenti.

Dotata di un motore da 1200W, garantisce un’asciugatura rapida e potente, mentre la sua facilità di utilizzo ti permette di creare facilmente ricci, onde o capelli perfettamente lisci. Il flusso d’aria a 360° assicura una distribuzione uniforme del calore, evitando punti caldi e danni ai capelli.

Adatta a tutti i tipi di capelli, questa spazzola offre tre impostazioni di calore e velocità, che si adattano perfettamente alle tue esigenze personali. E se hai paura che possa strappare i capelli, stai tranquillo: le setole in nylon e intrecciate districano delicatamente, donando volume e lucentezza.

La sua tecnologia avanzata riduce l’effetto crespo e aumenta la lucentezza, mentre il calore controllato e la tecnologia ceramica proteggono i capelli dalla rottura.

Insomma, con questa spazzola asciugacapelli avrai il dispositivo definitivo per dei capelli come desideri in poche e semplici passate. Ricorda che per averla a soli 34,19€ dovrai selezionare il coupon del 5%!