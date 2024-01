SCONTO+COUPON per la Ciabatta Smart controllabile dallo Smartphone!

Se non avevi mai pensato di acquistare una ciabatta multipresa smart, dovresti farlo perché è la soluzione perfetta per facilitarti la vita! La ciabatta smart Meross, dotata di 4 prese e 4 porte USB costa ora solo 29,06€ invece dei classici 37,51€ di listino. Per averla a questo prezzo non ti basterà far altro che selezionare il coupon del 10%.

Tutte le caratteristiche della ciabatta smart Meross

Grazie alle sue 4 prese e 4 porte USB, offre la possibilità di collegare e gestire contemporaneamente diversi dispositivi, anche quelli ad alta potenza. La funzione di protezione da sovraccarico garantisce ulteriore tranquillità, assicurando che i tuoi dispositivi siano al sicuro da danni eventuali.

Questo dispositivo è all’avanguardia in termini di controllo vocale e gestione tramite app. Compatibile con Alexa e Google Home, consente di controllare la ciabatta utilizzando semplicemente la propria voce. È possibile accendere o spegnere singole prese o gruppi, impostare timer per lo spegnimento automatico e gestire ogni dettaglio attraverso l’app Meross. Quest’ultima offre funzionalità avanzate, tra cui la programmazione dei timer e la possibilità di raggruppare i dispositivi per una gestione più efficiente.

L’installazione della ciabatta Meross è semplice e rapida. Collegandola alla rete Wi-Fi domestica tramite l’app Meross sullo smartphone, sarà pronta per l’uso in pochi minuti.

La ampia compatibilità della ciabatta Meross si estende a una vasta gamma di dispositivi, tra cui lampade, televisori, caricatori USB e molti altri. Un vantaggio significativo è dato dalla funzione di controllo condiviso, che consente di condividere l’accesso alla ciabatta con i membri della famiglia. Questo permette a ognuno di gestire le prese e le porte USB in base alle proprie preferenze, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e personalizzazione.

Rendi la tua vita più smart con la ciabatta multipresa di Meross. Pagala solo 29,06€ con il codice del 10% .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.