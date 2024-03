SCONTO+COUPON per il Trapano Avvitatore Xiaomi!

Xiaomi non è solo famosa per i suoi smartphone ma, anzi, ha una vasta gamma di elettrodomestici e attrezzi per il fai-da-te di altissima qualità. Grazie al codice “MARZO24“, potrai far tuo Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill: un trapano/avvitatore elettrico di fattura elevatissima. Mentre in principio lo avresti pagato 77,99€, ora lo porterai a casa per soli 55,08€!

Tutte le caratteristiche del Trapano Avvitatore Xiaomi

Grazie al motore brushless, questo trapano offre una potenza costante e affidabile, garantendo un funzionamento silenzioso. Questo device è dotato anche di display ad alta risoluzione che fornisce un feedback in tempo reale sulla modalità di funzionamento, la velocità e la coppia impostata. Questo consente un controllo preciso durante l’utilizzo, permettendoti di adattare la velocità e la coppia alle specifiche esigenze del materiale e dell’applicazione.

Con tre diverse modalità di funzionamento, questo trapano si adatta perfettamente a una varietà di compiti. La modalità manuale offre un controllo completo sulla velocità, mentre la modalità automatica regola la coppia per un avvitamento preciso. La modalità Pulse, invece, è ideale per lavorare su materiali delicati o per iniziare il processo di avvitamento con precisione.

La batteria al litio da 2.000 mAh offre una straordinaria autonomia, consentendo fino a 550 viti autofilettanti con una singola carica. Inoltre, la porta di ricarica Type-C assicura una ricarica rapida e comoda per non interrompere mai il lavoro.

E la sua impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma offre una presa sicura e confortevole. Con 24 punte in acciaio S2, un’asta di prolunga magnetica e una comoda custodia per il trasporto inclusi, questo trapano è pronto per affrontare una vasta gamma di progetti

Utilizza l’ottimo Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill per i tuoi lavoretti fai-da-te e pagalo solo 55,08€. Tuttavia, non dimenticare di inserire il codice “MARZO24“.