SCONTO+COUPON per il set con Cacciavite Elettrico HOTO by Xiaomi!

Caratterizzato da un corpo in lega di alluminio satinato, il cacciavite elettrico HOTO di Xiaomi si distingue per la qualità della sua punta di precisione. Dotato di 25 punte di precisione e 10 tipi tradizionali, questo strumento è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze di manutenzione quotidiana delle apparecchiature. Le punte, realizzate in acciaio al tungsteno di alta qualità, assicurano resistenza e durata nel tempo.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di questo cacciavite. Il suo rivestimento antiscivolo completamente in lega di alluminio, con un design a trama tridimensionale sulla superficie, garantisce una presa stabile e meno scivolosa, facilitando il lavoro e garantendo sicurezza durante l’utilizzo.

Grazie all’entrata USB-C consente una ricarica semplice e veloce dello strumento utilizzando qualsiasi cavo USB disponibile. Con una batteria integrata che ha una durata di circa 3 ore, il cacciavite è pronto per affrontare la maggior parte dei lavori di manutenzione.

Per una maggiore comodità di trasporto, il cacciavite elettrico HOTO viene fornito con una pratica scatola per portarlo sempre con te. Il suo design leggero e compatto rende agevole il trasporto dello strumento in borsa o nello zaino, garantendo che sia sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.