SCONTO+COUPON per il Purificatore d'aria Philips!

Philips Air Purifier 1000i è più di un semplice purificatore d’aria. Posizionandolo nel tuo salotto, avrai un dispositivo che salvaguarda la qualità dell’aria che respiri, consigliandoti com’è meglio agire per migliorarla. E ora potrai farlo tuo a soli 154,99€ invece di 299,99€, grazie allo sconto del -33% più il coupon esclusivo di 15€!

Philips Air Purifier 1000i: un alleato per la tua salute

Il purificatore d’aria è lo strumento ideale per mantenere l’aria della tua casa pulita e sana. Philips Air Purifier 1000i, in particolare, è progettato per spazi fino a 78 m² e offre una serie di funzioni innovative che lo rendono uno dei più efficienti e versatili sul mercato.

Questo purificatore è dotato di un sistema di filtrazione a 3 strati che rimuove efficacemente germi, polvere, allergeni e il 99,9% delle impurità. Il primo strato, un pre-filtro, cattura le particelle più grandi, come peli di animali domestici e polvere grossa. Il secondo strato, un filtro HEPA, rimuove le particelle più piccole, come fumo, polline e batteri. Il terzo strato, un filtro a carbone attivo, cattura gli odori sgradevoli.

Philips Air Purifier 1000i è dotato di sensori intelligenti che rilevano la qualità dell’aria in tempo reale e il sensore AeraSense sceglie in modo intelligente la velocità giusta per purificare la tua casa, garantendo una depurazione ottimale.

Il purificatore d’aria è progettato per essere efficiente dal punto di vista energetico anche grazie al suo design, promettendo di consumare la stessa energia di una lampadina standard. Philips Air Purifier 1000i è silenzioso, anche in modalità di purificazione intensiva, mentre in modalità di sonno, il rumore è ridotto al minimo per non disturbare il tuo riposo.

Il purificatore d’aria è un dispositivo essenziale per chi desidera mantenere l’aria della propria casa pulita e sana. Questo modello, in particolare, offre una serie di funzioni innovative che lo rendono uno dei più efficienti e versatili sul mercato e ora puoi farlo tuo a soli 154,99€ invece di 299,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.