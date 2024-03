Sconto SHOCK sugli auricolari adidas FWD-02: -58%

Ti piace particolarmente ascoltare la musica con gli auricolari, anche quando stai facendo sport ma il tuo vecchio modello non ti permette di muoverti liberamente? È arrivata la promozione perfetta per te: grazie allo sconto imperdibile del 58% su questi auricolari adidas FWD-02, avrai l’occasione di portare a casa un top di gamma a soli 70,64€ invece di 170,00€. Dato che si tratta di un’occasione unica di un prodotto particolarmente ben votato dagli utenti sullo shop, ti consigliamo di fare l’acquisto quanto prima.

Il meglio per allenarsi con gli auricolari: adidas FWD-02

Questi auricolari, sono stati creati appositamente per essere utilizzati durante allenamenti di qualsiasi genere, anche per i più intensi. Si tratta di un modello ergonomico, comodo e super leggero, pensato per resistere attaccati alle tue orecchie anche durante i movimenti più concitati. Inoltre, in caso di necessità, all’interno della confezione avrai anche dei gommini extra da utilizzare!

Questi auricolari Adidas FWD-02, inoltre, sono stati pensati per essere sempre reattivi. Anche quando li utilizzerai con le dita umide o badante, oppure indossando dei guanti, risponderanno sempre al tocco laterale. Inoltre, essendo pensati anche per chi si allena all’aperto, si tratta di auricolari con un design specifico antiumidità e idrorepellente garantito dalla certificazione IPX5. Un’accortezza non da poco specie se sei un amante della corsa, del jogging, del trekking o di altre attività similari!

Per la massima sicurezza, inoltre, gli auricolari Adidas non bloccano i rumori ambientali in modo tale da mantenerti allerta in caso di necessità. Dato che si tratta di un prodotto di ottima qualità in sconto del 58%, il nostro consiglio è di aggiungere il modello al tuo carrello finché sei ancora in tempo! Non aspettare oltre!