SCONTO SHOCK per l'Aspirapolvere Bosch: risparmierai ben 103€!

Grazie a questo aspirapolvere di Bosch, le tue pulizie saranno più efficaci che mai. Parliamo del Bosch Serie 2: un particolare aspirapolvere che non utilizza alcun sacco per la raccolta della sporcizia. Ora, grazie al folle sconto Amazon, lo potrai acquistare per soli 85,99€ al posto dei classici 189,90€ di listino.

Bosch Serie 2: parola d’ordine “potenza”

Tra le caratteristiche principali, spicca la tecnologia AirCycle che garantisce prestazioni elevate anche quando il contenitore della polvere è colmo. Questa tecnologia permette di avere una forza centrifuga che separa la polvere e le particelle dall’aria. La polvere viene accuratamente raccolta nel contenitore apposito, mentre l’aria subisce un ulteriore processo di filtraggio prima di essere restituita all’ambiente. Un’efficace soluzione che assicura un ambiente più pulito.

Il sistema di filtri igienici costituisce un ulteriore punto a favore volto a trattenere le particelle di polvere fine e le sostanze inquinanti, garantendo un’uscita d’aria particolarmente pulita. Il contenitore della polvere, pratico e semplice da svuotare, è dotato di una maniglia che facilita il trasporto verso il cestino dei rifiuti. Con un solo clic, il fondo del contenitore si apre agevolmente, consentendo uno svuotamento senza alcun contatto con la polvere, rendendo il processo igienico e comodo.

L’aspirapolvere Serie 2 di Bosch, oltre alle sue eccellenti caratteristiche di pulizia, offre una soluzione salvaspazio attraverso il suo design compatto e leggero. Il tubo flessibile, grazie a un pratico sistema di ripiegamento, può essere riposto agevolmente, contribuendo a semplificare le operazioni di trasporto e riponimento.

Nella confezione, troviamo l’aspirapolvere, accompagnato da boccette appositamente progettate per ogni tipo di pavimento, una bocchetta combinata per le aree difficili da raggiungere e una specifica bocchetta per la cura dei pavimenti in parquet delicati.

Non perdere la fantastica opportunità di far tuo l’aspirapolvere Bosch Serie 2 per soli 85,99€ invece di 189,90€, risparmiando ben 103,91€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.