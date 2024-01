SCONTO SHOCK per il Microsoft Surface Pro 5: ben 190€ in meno!

Microsoft Surface Pro 5 è molto più di un semplice tablet. Questo dispositivo è un vero e proprio PC in grado di offrire una potenza tale da svolgere qualsiasi compito in scioltezza. L’offerta eBay lo vede crollare del 41%, arrivando a costare solo 270,00€ invece dei classici 460,00€ di listino!

Microsoft Surface Pro 5: tutte le caratteristiche

Il Microsoft Surface Pro 5 unsice le caratteristiche distintive di un tablet e di un laptop in un unico dispositivo. Con uno schermo da 12,3 pollici, questo ibrido si rivela ideale per una vasta gamma di attività, dall’impegnativo lavoro quotidiano al puro divertimento. Grazie al pannello IPS, l’esperienza visiva si arricchisce di colori vividi, offrendo una piattaforma perfetta per immergersi in serie TV, la creazione di contenuti multimediali o la gestione di documenti.

Grazie al processore Intel Core i5-7300U e agli 8 GB di RAM, si garantiscono prestazioni fluide e reattive. Surface Pro 5 si adatta a compiti impegnativi come l’editing video o la creazione di contenuti, rendendo ogni operazione un’esperienza senza intoppi. La versatilità si svela nei suoi molteplici utilizzi: agisce come un tablet per la navigazione web, la visione di film o la lettura di e-book, ma si trasforma altrettanto agevolmente in un laptop in caso ne avessi necessità.

L’estetica di questo dispositivo è un connubio di eleganza e sottigliezza che si fonde in armonia con qualsiasi stile. Il suo design in metallo non solo conferisce resistenza e durabilità, ma si presenta anche come un’icona di raffinatezza. Vale la pena sottolineare che, sebbene sia ricondizionato, il Surface Pro 5 si presenta praticamente indistinguibile da un dispositivo nuovo di zecca, dotato anche di garanzia in caso non funzionasse correttamente.

Con Microsoft Surface Pro 5 avrai un compagno affidabile per tutti i tuoi lavori quotidiani. Fallo tuo a soli 270,00€ invece degli originari 460,00€!

