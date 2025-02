Sconto SHOCK di Amazon sul FANTASTICO Apple Watch Series 10 GPS + Cellular

Vorresti acquistare uno smartwatch di altissimo livello, con un design intramontabile e con numerose funzionalità smart? Oggi l’eccellente Apple Watch Series 10 GPS + Cellular è in vendita su Amazon a 499€, un prezzo sensibilmente più conveniente; ecco l’occasione che stavi cercando per allacciare al polso un wearable di cui non ti pentirai mai.

Come ogni generazione di Apple Watch, anche il Series 10 si presenta con un design raffinato e curato fino al minimo dettaglio. La cassa in alluminio da 42 mm monta un bellissimo pannello Retina con funzionalità AoD (Always-on Display) che sorprende per la definizione dei colori e l’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Approfitta del 14% di Amazon sull’Apple Watch Series 10 GPS + Cellular

Il prezzo di 499€ su Amazon fa riferimento alla versione GPS + Cellular dell’Apple Watch Series 10, come accennato in apertura: la connessione dati (Cellular) ti permette di indossarlo anche senza avere l’iPhone con te, dandoti così la possibilità di telefonare, rispondere ai messaggi, ascoltare la musica e molto altro direttamente dal polso.

Apple Watch Series 10 è un fitness tracker di altissimo livello con una vastissima gamma di attività fisiche all’aperto e al chiuso; inoltre, la struttura resistente all’acqua fino a 50 metri ti permette di indossarlo anche in piscina per valutare i tuoi allenamenti in vasca. Da non sottovalutare anche le funzioni legate al monitoraggio della salute, tra cui il tracking della frequenza cardiaca, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il rilevamento delle cadute e non solo.

Con la spesa di 499€ su Amazon puoi allacciare al polso un concentrato incredibile di design e funzionalità avanzate; attiva i servizi Prime e preparati a ricevere il tuo Apple Watch già nella giornata di domani, ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.