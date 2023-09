Sconto SHOCK di Amazon per la SUPER smart TV Samsung UHD 4K da 55"

Oggi puoi acquistare la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 55 pollici a un prezzo davvero conveniente con questa offerta di Amazon. Invece di spendere un piccolo capitale come avviene solitamente per le smart TV di questa fascia, oggi ti bastano appena 372€ per riceverla a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Il merito è senza ombra di dubbio dell’ottimo sconto del 27% che ti permette di risparmiare ben 139€ sul prezzo standard della smart TV Samsung.

Appena 372€ su Amazon per la bellissima smart TV Samsung da 55 pollici

Stiamo parlando di un modello popolarissimo e apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Il pannello Ultra HD a risoluzione 4K da 55 pollici è abbracciato da cornici super sottili per un’esperienza visiva completa, mentre la tecnologia PurColor ti meraviglierà giorno dopo giorno con la sua perfetta calibrazione dei colori.

Immagini sempre fluide e ad altissima risoluzione con il processore Crystal 4K, ma anche gaming spinto al massimo e senza compromessi con la tecnologia Motion Xcelerator; la smart TV di Samsung sa come soddisfare le tue personali esigenze a 360°.

Preparati a un’esperienza da cinema quotidiana senza spendere un capitale: appena 372€ e puoi montare in salotto una smart TV che non ti deluderà mai. Acquistala immediatamente per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.