SCONTO PAZZESCO per questo Portatile con SSD e 12GB di RAM! (-71%!)

Se stai cercando un computer portatile che offra prestazioni e funzionalità di base a un prezzo accessibile, il Computer Portatile Jumper è la scelta perfetta. Ancora meglio, al momento puoi trovarlo su Amazon con uno sconto incredibile del 71%, abbassando il prezzo da 999,99€ a soli 289,99€!

Ecco le caratteristiche del portatile Jumper

Ampio Spazio di Archiviazione e Potenti Funzioni: Questo computer portatile è dotato di 12GB di RAM DDR4 e 256GB di memoria SSD, che ti consentono di eseguire più applicazioni e avere spazio sufficiente per documenti, foto e video. Se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi utilizzare una scheda TF da 256 GB (venduta separatamente) per espandere la memoria.

Sistemi Più Recenti: Grazie al processore Intel Quad Core, il laptop è in grado di gestire le attività multitasking in modo fluido e veloce. Quindi, non importa se stai lavorando su documenti, navigando in Internet o guardando video, avrai un’esperienza senza interruzioni.

Esperienza Visiva Straordinaria: Il display IPS da 14 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080, il che significa che potrai goderti immagini nitide e chiare su un ampio schermo. Inoltre, la fotocamera frontale ad alta risoluzione è perfetta per riunioni e comunicazioni online.

Soddisfa Tutte le Tue Esigenze: Questo computer portatile è dotato di un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.0, USB 2.0, slot per schede TF e mini HDMI, offrendo molte opzioni per collegare dispositivi esterni. Con Wi-Fi e Bluetooth, avrai una connessione veloce e senza fili. Inoltre, il laptop è leggero, pesando solo 1,25 kg, il che lo rende ideale per viaggi d’affari o di studio.

Questo è il momento ideale per acquistare un computer portatile che soddisfi le tue esigenze senza svuotare il portafoglio. Grazie allo sconto del 71%, puoi ottenere il Jumper Computer Portatile a un prezzo di soli 289,99€. Non perdere questa occasione su Amazon e preparati a soddisfare tutte le tue esigenze informatiche a un costo conveniente.

