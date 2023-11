SCONTO PAZZESCO per lo Smartphone Motorola con 8GB di RAM, 256GB di Memoria e Tripla fotocamera 50MP a soli 161€!

Il Motorola moto g32 è una potente aggiunta alla linea di smartphone Motorola, offrendo una combinazione di prestazioni, spazio di archiviazione e funzionalità fotografiche avanzate. Attualmente in offerta su Amazon a soli 161,19€ anziché 229,90€, questo dispositivo rappresenta un’affare imperdibile per chi cerca un telefono versatile a un prezzo conveniente.

Motorola moto g32: tute le caratteristiche

Una delle caratteristiche principali del Motorola moto g32 è il suo ampio taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di memoria integrata. Questa configurazione offre tutta la potenza e lo spazio di archiviazione necessari per gestire app, giochi e molto altro senza problemi.

Il telefono vanta un display Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz. Grazie a questa tecnologia e agli altoparlanti stereo Dolby Atmos, è possibile godere di contenuti vividi e audio cristallino, creando un’esperienza di visione simile a quella cinematografica direttamente sul proprio dispositivo.

Per quanto riguarda la fotografia, il moto g32 è dotato di una tripla fotocamera da 50 MP. Questo sistema offre una versatilità straordinaria, catturando dettagli sia da vicino che da lontano. Con la presenza di un’ottica ultra-grandangolare, puoi scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione, garantendo risultati straordinari in ogni situazione.

La batteria da 5000 mAh è un punto forte di questo smartphone, offrendo un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Inoltre, la ricarica rapida Turbo Power da 10W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo quando è necessario, garantendo che tu non rimanga mai a corto di energia quando sei in movimento.

Il Motorola moto g32 è inoltre dotato di dual SIM e funziona con Android 12, garantendo un’esperienza utente aggiornata e personalizzabile. Inclusa nella confezione c’è anche una cover per proteggere il dispositivo da eventuali urti o graffi, offrendo un valore aggiunto all’acquisto.

Il Motorola moto g32 rappresenta un’opzione completa per chi cerca un telefono con prestazioni solide, ampio spazio di archiviazione, un display di qualità e una fotocamera versatile. L’offerta attuale su Amazon a 161,19€ lo rende ancora più allettante per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente.

