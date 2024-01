SCONTO IMPERDIBILE per le nuove Bose QuietComfort!

Bose è sicuramente una delle aziende migliori quando si parla di dispositivi audio. E si riconferma tale grazie alle nuovissime cuffie senza fili Bose QuietComfort, dotate di tutte le nuove tecnologie, tra cui cancellazione del rumore. Grazie allo sconto del 24%, pagherai questo paio di cuffie solo 304,38€ al posto dei 399,95€ di listino.

Bose QuietComfort: le cuffie del quale avevi bisogno

La straordinaria cancellazione del rumore delle cuffie Bose QuietComfort raggiunge livelli eccezionali. Grazie all’impiego di microfoni interni ed esterni, queste cuffie generano un segnale anti-rumore che elimina in modo efficace i suoni ambientali, regalandoti un’esperienza di ascolto completamente coinvolgente. Potrai immergerti completamente nella tua musica, dimenticando ogni distrazione che ti circonda. I cuscinetti auricolari in memory foam si adattano perfettamente alle orecchie, mentre l’archetto imbottito offre un sostegno ottimale. Indossare queste cuffie per ore diventa un piacere, senza alcun fastidio percepito.

L’audio ad alta fedeltà fornito dalle cuffie Bose permette di godere appieno dei tuoi brani preferiti. I bassi sono potenti e definiti, i medi sono bilanciati e gli alti sono cristallini, regalando una resa sonora straordinaria. Con due modalità di ascolto, Quiet Mode e Aware Mode, potrai isolarti completamente dal mondo esterno o ascoltare ciò che ti circonda senza dover togliere le cuffie. La possibilità di regolare l’equalizzazione in base alle tue preferenze, personalizzando bassi, medi e alti, offre una flessibilità aggiuntiva.

La durata della batteria fino a 24 ore con una singola ricarica rende le cuffie anche per lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, il fatto che ci sia un cavo audio con microfono in linea consente di utilizzare le cuffie anche senza connessione Bluetooth.

Prova la qualità di Bose e non tornerai più indietro. Fai tue queste cuffie incredibili al prezzo scontato de 24% di soli 304,38€!

