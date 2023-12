SCONTO FUORI DI TESTA per l'ottimo SSD NVMe WD_BLACK da 1TB!

L’SSD WD_BLACK SN850 NVMe PCIe Gen4 è la scelta definitiva per i giocatori che ambiscono alle massime prestazioni. Con una generosa capacità di 1 TB, questo SSD offre ampio spazio per ospitare titoli di grande portata come Call of Duty: Modern Warfare III lasciando spazio per futuri aggiornamenti e altri giochi.

La tecnologia all’avanguardia di questo SSD consente di raggiungere velocità sequenziali di lettura e scrittura fino a 7.000 MB/s e 5.300 MB/s, rispettivamente. Tale potenza si traduce in tempi di caricamento fulminei e prestazioni di sistema costantemente elevate, persino nelle sessioni di gioco più impegnative.

Questo SSD non si limita alle prestazioni, offrendo una serie di funzionalità che consentono una personalizzazione completa dell’esperienza di gioco. L’app WD_BLACK Dashboard consente di monitorare le prestazioni, personalizzare le luci RGB e regolare le impostazioni in base alle esigenze specifiche di ciascun gioco.

Infine, con un design compatto e un form factor che si adatta a qualsiasi sistema dotato di uno slot M.2 sulla scheda madre, l’SSD WD_BLACK SN850 NVMe PCIe Gen4 è un’aggiunta che non occupa spazio e migliora le prestazioni del tuo sistema di gioco. Inoltre, l’SSD WD_BLACK SN850 NVMe PCIe Gen4 offre un vantaggio extra sotto forma di 2.400 Call of Duty Points, che possono essere spesi per arricchire l’esperienza di gioco con nuove skin, armi e altro ancora.

Migliora subito il tuo PC con questo SSD WD_BLACK a soli 75,20€ al posto dei classici 253,99€!