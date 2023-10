SCONTO FOLLE su questo Portatile Samsung 2 in 1! (-501€)

Il Samsung Galaxy Book3 360, un laptop 2-in-1 eccezionale con S Pen, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero pazzesco: soli 1.098,00€ invece di 1.599,00€. Un’affare straordinario che non puoi lasciarti sfuggire!

Samsung Galaxy Book3 360: il laptop tuttofare!

Una delle caratteristiche principali del Galaxy Book3 360 è il suo straordinario display Super AMOLED da 15,6 pollici, che offre immagini nitide e realistiche. Con colori vivaci, contrasto eccezionale e rapidi tempi di risposta, puoi goderti film e giochi con una qualità visiva eccezionale. Inoltre, grazie alla ridotta emissione di luce blu, i tuoi occhi saranno protetti anche durante sessioni prolungate.

Questo laptop è dotato della S Pen integrata, che ti consente di prendere appunti, disegnare e creare contenuti in modo intuitivo direttamente sullo schermo. È un’opzione ideale per gli artisti e per chi ama esprimere la propria creatività.

Sotto l’incantevole esterno, il Galaxy Book3 360 è alimentato da un potente processore Intel Core di 13a generazione, che offre prestazioni veloci e affidabili. Con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, puoi gestire il multitasking senza intoppi e archiviare file e app senza problemi.

Il laptop è inoltre preinstallato con Windows 11 Home, che offre un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. Il suo peso leggero di meno di 1,5 kg lo rende facilmente trasportabile e ti consente di sfruttare la modalità tablet per un’esperienza touchscreen completa.

Le numerose porte integrate, tra cui HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD e una porta Thunderbolt 4, garantiscono una connettività versatile senza la necessità di adattatori aggiuntivi. Inoltre, il sistema audio a due altoparlanti offre una qualità audio chiara e coinvolgente, migliorando ulteriormente la tua esperienza.

Infine, la modalità Studio con fotocamera grandangolare e microfoni di alta qualità ti permette di apparire al meglio in videochiamate, grazie a funzionalità avanzate come l’AI Noise Cancelling e l’Auto Framing. Con il Samsung Galaxy Book3 360, hai tutto il necessario per un’esperienza informatica completa e soddisfacente.

Samsung Galaxy Book3 360

