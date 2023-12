SCONTO FOLLE su Amazon: risparmierai 180€ sull'ultimo Apple MacBook Air con chip M2!

Quando si parla di produttività, Apple non ha veramente eguali. MacBook Air 2022 con chip M2 è l’ultimo modello uscito sul mercato, dotato di una capacità di calcolo veramente impressionante. Ora, su Amazon, è disponibile uno sconto di ben 180,00€, il quale lo fa crollare a soli 1.169,00€ invece del classico prezzo di 1.349,00€.

Apple MacBook Air 2022: un mostro di potenza

Il MacBook Air, riconosciuto come il notebook più sottile e leggero di Apple, si distingue per la sua portabilità, con un peso di soli 1,24 kg, rendendolo l’ideale compagno ovunque tu vada. Il suo design rinnovato, caratterizzato da bordi piatti e arrotondati, conferisce un tocco di eleganza e modernità. L’innovativo chip M2 di Apple all’interno del MacBook Air offre prestazioni straordinarie, con una CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata. Ciò consente al MacBook Air di affrontare senza sforzo attività quotidiane e di gestire la creazione di contenuti professionali.

La batteria potente di questo mdoello garantisce fino a 18 ore di autonomia, permettendoti di svolgere le tue attività, divertirti o guardare film per l’intera giornata senza preoccuparti di esaurire l’energia. Per non parlare poi dello splendido display Liquid Retina da 13,6″ che offre una straordinaria luminosità di 500 nit, una gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, fornendo immagini come non le avete mai viste su un portatile.

Non manca poi la webcam FaceTime HD da 1080p che assicura video di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre i tre microfoni in array e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale garantiscono un’esperienza audio coinvolgente. Inoltre, il MacBook Air è dotato di una porta di ricarica MagSafe magnetica, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Rendi la tua produttività definitiva con Apple MacBook Air 2022. Acquistalo a soli 1.169,00€ invece di 1.349,00€ grazie a questo incredibile sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.