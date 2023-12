SCONTO FOLLE per questo Purificatore d'Aria (-55%!)

La griglia di aspirazione dell’aria a 360° del purificatore d’aria Breville BAP009 è progettata per aspirare l’aria da ogni direzione, garantendo una pulizia uniforme di tutta la stanza. Con un tasso di 5 cambi all’ora, questo purificatore è efficace per stanze ampie fino a 28 m².

La funzione Autosense del Breville BAP009 monitora in tempo reale la qualità dell’aria nella stanza e fornisce un feedback istantaneo tramite il pannello touch illuminato. Questo ti consente di essere costantemente informato sulla qualità dell’aria, che può variare tra buona, media o cattiva.

Dotato di tre filtri avanzati, questo purificatore opera in sinergia per catturare una vasta gamma di particelle inquinanti, allergeni e odori domestici. Il prefiltro cattura le particelle più grandi come peli di animali e lanugine, mentre il filtro HEPA H13 True ha una straordinaria capacità di catturare il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, tra cui allergeni come polvere, polline e spore di muffe. Il filtro ai carboni attivi contribuisce a neutralizzare gli odori domestici causati da animali, cucina, fumo e altro.

Il design elegante e compatto del Breville BAP009 permette di inserirlo facilmente in qualsiasi ambiente della casa. La sua discrezione è accompagnata da un funzionamento silenzioso, che non disturberà le tue attività quotidiane, garantendo un ambiente fresco e pulito senza compromettere la tranquillità della tua casa.