SCONTO FOLLE per questo Hard Disk da 6TB! Spazio di archiviazione infinito

Sogni di poter salvare tutte le tue foto e i video senza doverne mai cancellare nessuno per non perdere alcun ricordo? Beh, molto probabilmente con questo Hard Disk da 6TB di Western Digital potrai farlo! Stiamo parlando di uno spazio di archiviazione di ben 6000GB. E la cosa veramente sorprendente è che potrai farlo tuo a 129,99€ invece di 266,00€, risparmiando il 51%!

Tutte le caratteristiche dell’Hard Disk da 6TB!

My Book è un’unità di archiviazione che offre una grande capacità: ben 6000GB per archiviare foto, video, musica e documenti. È dotato di protezione tramite password e crittografia hardware, per tenere i tuoi file al sicuro senza che nessuno possa vederli senza il tuo consenso. Parliamo di crittografia hardware AES a 256 bit e la protezione con password di My Book ti aiutano a proteggere i tuoi contenuti da accessi non autorizzati.

L’hard disk include il software di backup, che ti consente di eseguire automaticamente il backup dei tuoi file importanti in caso di virus, guasto al computer o file eliminati accidentalmente.

Puoi archiviare tutti i tuoi ricordi, dai momenti più belli della tua vita alle tue creazioni artistiche. My Book è la soluzione ideale per tenere tutto sotto controllo, in un unico posto. Questo hard disk di Western Digital, poi, è già pronto all’uso con computer Mac e Windows, dotato anche di tutti i software necessari a proteggere i tuoi dati.

Il suo design robusto lo rende ideale per un uso quotidiano. My Book da 6TB di Western Digital è la scelta ideale per chi cerca un hard disk desktop affidabile con uno spazio d’archiviazione infinito.

Non perdere l’occasione di acquistare questo Hard Disk da 6TB per avere spazio di archiviazione praticamente illimitato. Compralo a 129,99€ invece di 266,00€, risparmiando il 51%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.