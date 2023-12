SCONTO FOLLE per questo Aspirapolvere Senza Fili Miele: ben 163€ in meno!

Il design 3 in 1 è uno degli aspetti distintivi di Miele Triflex HX1, con la sua PowerUnit che può essere posizionata sia nella parte superiore che in quella inferiore a seconda delle tue necessità. Questa flessibilità consente di raggiungere comodamente gli spazi sotto i mobili bassi o di affrontare aree più ampie, rendendo l’esperienza di pulizia più efficiente e personalizzata.

Lo svuotamento del contenitore polvere è reso estremamente semplice dal sistema Twist2open di Miele Triflex HX1, che permette di aprirlo con una semplice rotazione e di svuotarlo agevolmente in un secchio delle immondizie.

La spazzola elettrica Multi Floor XXL, con una larghezza di 28 cm, offre una pulizia veloce ed efficiente delle ampie superfici. Dotata di una forza aspirante potenziata, la spazzola intelligente si adatta automaticamente al tipo di pavimento, regolando la potenza in modo ottimale.

Il filtro Hygiene Lifetime di Miele Triflex HX1 è progettato per garantire un’aria ambiente sempre pulita, trattenendo il 99,9% di tutte le particelle finissime. Questo assicura che la tua casa sia sempre igienicamente pulita, contribuendo al benessere del tuo ambiente domestico.

La versatilità di Miele Triflex HX1 si estende anche alla ricarica, che può avvenire sia con la PowerUnit posizionata in alto che in basso, offrendo la flessibilità di scelta in base alle tue preferenze. Inoltre, se non desideri utilizzare il supporto a parete, puoi far passare il cavo direttamente nella batteria. In caso di mancanza di una presa elettrica nelle vicinanze, la batteria può essere ricaricata anche all’esterno dell’apparecchio, garantendo una comodità senza pari.