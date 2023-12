SCONTO FOLLE per questa Striscia LED da 10 metri: solo 11€!

Composta da 300 LED per una lunghezza complessiva di 10 metri, con la sua gamma di 16 milioni di colori, questa striscia LED può essere gestita attraverso l’app HiLighting per personalizzare l’illuminazione. Il controllo della striscia LED HOVVIDA è possibile, però, tramite APP o telecomando a 44 tasti. L’APP offre una maggiore flessibilità con accesso a una vasta gamma di funzioni, tra cui la scelta di più colori, la modalità musica e microfono, la modalità scena e la programmazione oraria. Il telecomando, più intuitivo, consente di gestire funzioni essenziali come accensione/spegnimento, cambio colore e regolazione della luminosità.

La presenza della modalità di temporizzazione consente di programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci in modo automatizzato, contribuendo al risparmio energetico e alla creazione di un ambiente personalizzato.

Adatta a diversi contesti, la striscia LED HOVVIDA può essere utilizzata in casa per illuminare spazi interni ed esterni, creare effetti decorativi o evidenziare oggetti d’arredo. In ufficio, migliora l’illuminazione di scrivanie, postazioni di lavoro o aree di lavoro. In attività commerciali, crea atmosfere accoglienti o stimolanti, evidenzia prodotti o servizi e attira l’attenzione dei clienti. Insomma, gli utilizzi per questa striscia LED sono davvero tantissimi.