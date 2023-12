SCONTO FOLLE per il ROBOT Aspirapolvere Lavapavimenti: 51% in meno!

Dotato di un sofisticato sistema di navigazione LDS (Light Detection and Ranging), il robot M1 utilizza laser per mappare l’ambiente circostante con precisione. Questa avanzata tecnologia consente a M1 di pianificare percorsi di pulizia efficienti ed accurati, evitando gli ostacoli e assicurando una copertura completa di ogni angolo della tua casa.

Con una vasta gamma di modalità di pulizia, M1 si adatta alle tue esigenze specifiche. Dalla modalità automatica, che pulisce l’intera abitazione in modo uniforme, alla modalità programmata che consente di pianificare le pulizie in anticipo. La modalità spot concentra l’azione su aree specifiche, mentre la modalità lungo il muro si occupa degli spazi lungo le pareti.

M1 è il perfetto compagno 2 in 1, svolgendo il doppio compito di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il serbatoio dell’acqua da 160 ml assicura la pulizia di fino a 100 mq, distribuendo l’acqua in modo uniforme attraverso la pompa peristaltica, evitando accumuli. La potente spazzola a rullo flottante da 4000 Pa è la chiave per una pulizia efficace, aspirando con facilità lo sporco e i peli degli animali domestici. Le due spazzole laterali sono un’aggiunta strategica, catturando lo sporco dagli angoli e dai bordi.

La tecnologia FreeMove 3.0 arricchisce infine l’esperienza, grazie al sensore a infrarossi anticollisione 6D che garantisce una navigazione sicura, anche intorno a mobili bassi e ostacoli imprevisti.