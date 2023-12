SCONTO FOLLE per la Borsa a Tracolla Levi's: solo 11€!

La borsa a tracolla Levi’s “Mini Crossbody Solid (Red Batwing)” rappresenta un accessorio che sposa versatilità e praticità, offrendo la perfetta adattabilità a ogni occasione. Realizzata con materiale sintetico di alta qualità, questa borsa non solo si distingue per la sua resistenza, ma si presenta anche facile da pulire, assicurando una durata nel tempo senza compromessi. Il suo design semplice e particolare è caratterizzato dal logo Levi’s in rilievo, conferendo quel tocco distintivo e personale che ricorda i Jeans iconici dell’azienda americana.

Dotata di una tracolla regolabile, la borsa offre il massimo della comodità sia indossata a tracolla che a mano. La presenza di una chiusura a zip assicura poi la sicurezza di non perdere gli oggetti all’interno, mantenendoli al sicuro durante i tuoi spostamenti.

La capienza della borsa è ampiamente sufficiente per contenere gli oggetti essenziali della tua giornata, tra cui portafoglio, telefono, chiavi e altri piccoli accessori. La tasca interna con cerniera aggiunge un tocco in più, rendendola ideale per riporre in modo ordinato oggetti di valore, quali braccialetti o anelli in caso, ad esempio, stiate andando a un concerto particolarmente movimentato.

La flessibilità e la praticità della borsa si esprimono in due modi: la possibilità di portarla a mano o a tracolla e la sua capacità di contenere gli oggetti essenziali senza essere ingombrante. La versatilità della borsa la rende adatta a diverse occasioni, dalla routine lavorativa ai momenti di socializzazione e uscite con gli amici.