SCONTO FOLLE per il mouse ultra-leggero di HyperX (-50%!)

La struttura innovativa a nido d’ape di Pulsefire Haste è realizzata con plastica leggera e robusta, riducendo il peso del mouse di ben 20 grammi rispetto ai modelli convenzionali. Questa configurazione a rete non solo contribuisce alla leggerezza, ma ottimizza anche la ventilazione, mantenendo la mano fresca durante le sessioni di gioco intense. Il cavo HyperFlex è realizzato in Paracord, un materiale leggero e flessibile che minimizza la resistenza e la tensione. Ciò si traduce in movimenti del mouse più fluidi e precisi, offrendo un maggiore livello di precisione e controllo durante il gioco.

Gli switch TTC Golden micro garantiscono una risposta tattile precisissima, con una durata nominale di 60 milioni di clic. La presenza di un rivestimento antipolvere protegge poi i contatti interni da sporco e detriti, mantenendo le prestazioni del mouse al massimo livello. I piedini in puro PTFE garantiscono uno scorrimento fluido, migliorando la reattività complessiva del mouse. Inoltre, la confezione include un set di pattini di riserva, garantendo una durata prolungata nel tempo.

Con questo mouse ti verrà fornito del nastro per grip, il quale può essere posizionato sui lati del mouse e sui pulsanti destro e sinistro, migliorando il controllo e aumentando il comfort durante l’utilizzo. Attraverso il software HyperX NGENUITY, è possibile personalizzare una vasta gamma di impostazioni, tra cui DPI, illuminazione RGB e assegnazione dei pulsanti.