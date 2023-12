SCONTO FOLLE del 40% per il TV 4K di Hisense!

Dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), il TV di Hisense offre immagini nitide e realistiche. La combinazione di una risoluzione avanzata e un pannello QLED assicura colori vibranti e un contrasto elevato, elevando la qualità visiva complessiva. Grazie alla tecnologia HDR, il televisore consente di visualizzare immagini con una gamma dinamica estesa di luminosità e contrasto. Questo si traduce in dettagli più chiari e visibili, arricchendo l’esperienza visiva con una profondità sorprendente.

Il sistema audio da 14W con supporto DTS Virtual:X dell’Hisense 43E78HQ offre un suono surround virtuale, arricchendo ulteriormente l’esperienza multimediale. Il televisore è alimentato dal sistema operativo VIDAA 5.0, che fornisce un’interfaccia utente intuitiva e compatibilità con i principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+.

Con il supporto per i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, l’Hisense 43E78HQ consente un controllo pratico attraverso la voce. Inoltre, dotato di sintonizzatori digitali terrestri e satellitari avanzati, è certificato lativù 4K per garantire la massima compatibilità. Le porte HDMI 2.1 del televisore supportano funzionalità di gaming avanzate, come l’Auto Low Latency Mode (ALLM) e il Variable Refresh Rate (VRR). Queste caratteristiche offrono un’esperienza di gioco fluida e reattiva, rendendo il TV di Hisense una scelta ideale per gli appassionati di gaming. Insomma, questo è un televisore davvero al passo con i tempi, dotato di un ottimo pannello e tecnologie all’avangiardia!