SCONTO FOLLE di 170€ sul robot aspirapolvere Roborock Q7 MAX

Se hai deciso di acquistare un robot che aspira e lava i pavimenti ma di ottima qualità senza fare sacrifici, dai un’occhiata a questa super occasione. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Roborock Q7 MAX a soli 329 euro, invece che 499 euro. Per ottenerlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Non devi stropicciarti gli occhi perché ti assicuro che non è un sogno. Solo che devi fare in fretta, un’occasione così non durerà molto. Ora puoi risparmiare la bellezza di 170 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Roborock Q7 MAX a prezzo shock solo su Amazon

Non credo che ci siano dubbi sul fatto che siamo di fronte a una delle migliori occasione di oggi. Questo piccolo ma potentissimo e tecnologico robot ti permetterà di avere i pavimenti di casa sempre splendenti. Grazie alla sua navigazione LiDAR mappa le stanze di casa e si muove agevolmente senza fermarsi mai davanti agli ostacoli.

Ha una potente aspirazione da 4.200 Pa e mentre raccoglie lo sporco lava anche il pavimento in una sola passata. La spazzola multi-superficie in gomma impedisce che si aggroviglino i peli di animali o i capelli. Con l’app dedicata puoi controllarlo da remoto e impostare diverse funzioni. Ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Che stai aspettando? L’offerta scade in tempi record sicuramente. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Roborock Q7 MAX a soli 329 euro, invece che 499 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.