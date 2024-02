SCONTO ESAGERATO su Amazon per questo Tablet Android da 128GB

Oggi ho deciso di segnalarti questo prezzo bomba per un Tablet Android spettacolare che puoi portarti a casa a una cifra bassissima. Dunque vai subito su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 99,99 euro, invece che 499,99 euro. Per poterlo avere a questa cifra applica il coupon in pagina e inserisci il codice DK6GN8VC al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 30% più un ulteriore sconto del 50% per un risparmio totale di 400 euro. Inutile dire che a questo prezzo sparirà in un secondo, quindi sii rapido o rischi di perdertelo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet Android potentissimo a costo ridicolo

Non c’è ombra di dubbio, a un prezzo così basso non puoi trovare di meglio. Anche perché non è solo la cifra a essere interessante. Ha delle prestazioni eccellenti, grazie a un processore Quad-core che arriva fino a 2,0 GHz supportato da 8 GB di RAM che puoi espandere virtualmente fino a 16 GB.

Possiede un display generoso da 10, 1 pollici con risoluzione 1280 x 800 e pannello IPS che ti consente di avere sempre una visione perfetta. Avrai a disposizione 128 GB di memoria interna che puoi aumentare fino a 2 TB con una scheda microSD e una batteria da 6580 mAh che dura tantissimo. In più gode delle tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per connessioni veloci.

Che stai aspettando? Vai subito su Amazon e acquista il tuo Tablet Android a soli 99,99 euro, invece che 499,99 euro. Ricordati di applicare il coupon in pagina e inserire il codice DK6GN8VC al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.