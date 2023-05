Sconto di 278€ per Samsung Galaxy S23 256GB: Amazon è FUORI DI TESTA

Potente, bellissimo, iconico. Samsung Galaxy S23 è in sconto su Amazon a un prezzo assurdo. Infatti, puoi risparmiare ben 260€ sull’edizione da 256GB e portarlo a casa a 760,99€ invece di 1099€: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Uno smartphone che non ha bisogno di essere raccontato. Ha bisogno di essere provato, assaporato durante l’utilizzo quotidiano. Eccellente fotocamera, display AMOLED ultra fluido grazie al refresh rate da 120Hz, potentissimo processore coadiuvato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno ed eccellente autonomia energetica.

A questo mix, aggiungi tutta la qualità del colosso sud coreano e ottieni un top di gamma compatto che mette in seria difficoltà la concorrenza. Se mai di concorrenza ce n’è, in effetti: quanti top di gamma compatti conosci? Appunto! Questo gioiellino è un concentrato di tecnologia che è facile utilizzare anche con una sola mano.

Approfitta adesso della assurda promozione Amazon e porta a casa Samsung Galaxy S23 256GB risparmiando 278€: completa l’ordine al volo, se non è già finito, per averlo a 760,99€ invece di 1039€. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

