Sconto di 1150€ sulla Bluetti B300: stazione solare e non solo, occasione SHOCK

Un prodotto super premium, Bluetti B300. Il perfetto sistema ibrido fra centrale elettrica solare portatile e batteria di espansione per potenziare la station che già possiedi. Un prodotto compatto, ma incredibilmente potente ed efficace. Del resto, il brand produttore è leader nel settore.

Il modulo batteria da 3072Wh ti permetterà di avere una quantità di energia elettrica enorme per alimentare diversi dispositivi, soprattutto se in abbinata alle station compatibili (ovvero le Bluetti AC300, AC200 Max, AC200P ed EB200).

Una soluzione che puoi utilizzare anche in modalità “stand alone”. Grazie alla porta USB C da 100W, all’ingresso USB da 18W e alla porta accendisigari potrai collegare i tuoi oggetti per alimentarli o ricaricarli. Non avrai bisogno di altro.

Versatile anche la ricarica, che può avvenire in 4 modi diversi. Puoi effettuarla tramite:

pannello solare (fino a 200W di potenza);

presa a muro;

porta accendisigari dell’auto;

batteria al piombo.

Un prodotto che, sul sito ufficiale, ha un prezzo di vendita di 2699€. Grazie all’assurdo sconto di 1150€, sullo store di Geekmall puoi portarlo a casa a 1549€ in questo momento. Tutto quello che occorre fare è mettere il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, applicare il codice “UQEA5Z3Z”. Lo ricevi a casa con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Super versatile, affidabile ed elegante nel design. Questo ibrido è la batteria d’emergenza ideale per it tuoi dispositivi, ma può diventare anche un sistema di espansione per la station all in one che possiedi già. Arriva fino a quadruplicare la loro autonomia energetica, pur risultando compatta nelle dimensioni.

Grazie alle 3 porte integrate, puoi utilizzarla direttamente per alimentare e ricaricare i tuo dispositivi senza aver bisogno di altro. Portalo sempre con te come se fosse il più capiente die powerbank che tu abbia mai utilizzato: alimenta senza problemi persino un frigorifero! Abbina un pannello solare e avrai creato in pochi secondi una vera e propria centrale elettrica solare portatile.

Non perdere la ghiotta occasione del momento, Bluetti B300 è il più versatile ibrido che ci sia sul mercato. Usalo come preferisci e scopri tutto il bello di un prodotto premium di altissima qualità. Approfitta dello sconto di 1150€ e portalo a casa da GeekMall a 1549€ invece di 2699€: mettilo adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “UQEA5Z3Z”. Arriva con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni da magazzino europeo. Fai in fretta, si tratta di un’occasione a tempo super limitato.

