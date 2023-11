Sconto del -40% per la Ciabatta Multipresa Belkin di altissima qualità!

Spesso e volentieri, per risparmiare, ci affidiamo a ciabatte elettriche economiche, senza considerare le certificazioni di sicurezza. Questo può essere un rischio, poiché una ciabatta non certificata potrebbe non essere in grado di proteggere i nostri dispositivi da sovracorrenti o altri problemi. La ciabatta Belkin è diversa: è dotata di tutte le certificazioni necessarie per garantire la massima sicurezza. Inoltre, grazie alla sua protezione dalle sovracorrenti, è in grado di salvaguardare i nostri dispositivi elettrici da danni. In occasione del Black Friday di Amazon, la ciabatta Belkin è in offerta a soli 14,99€ invece di 24,99€.

Tutte le caratteristiche della Ciabatta Multipresa Belkin

La ciabatta multipresa Belkin è la soluzione ideale per proteggere le tue apparecchiature elettroniche da sovratensioni e picchi di corrente. La sua protezione CA a tre linee, con una capacità fino a 525 joule, assorbe l’energia in eccesso, proteggendo i tuoi dispositivi da danni elettrici. Inoltre, la ciabatta Belkin pulisce l’alimentazione, mantenendo l’integrità dei dati, e contiene o estingue incendi causati da picchi di corrente.

Questa multipresa è realizzata con un robusto chassis antiurto, che protegge i circuiti da pericoli di incendi, impatti e ruggine. Inoltre, è dotata di un indicatore LED di non messa a terra, che ti avvisa quando la presa non è collegata alla messa a terra.

Il cavo da 2 metri ti offre la possibilità di collegare la ciabatta multipresa in modo che non crei ingombro e, allo stesso tempo, garantisce un flusso di alimentazione ottimale.

Inoltre, Belkin offre una garanzia di sostituzione gratuita per i dispositivi danneggiati da sovratensioni o picchi di corrente, mentre sono correttamente collegati alla ciabatta filtrata.

Fai tua questa ciabatta di alta qualità a soli 14,99€ invece di 24,99€.

