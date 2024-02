SCONTO del 34% per la Stampante HP a Getto d'inchiostro!

Se non hai ancora una stampante a casa tua, è ora di rimediare! L’ottima HP Envy Inspire 7920e è scontata proprio in questo momento, arrivando a costare solamente 122,00€ al posto degli originari 184,90€ di listino. Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche chiave.

Tutte le caratteristiche della stampante HP

Grazie alla sua connettività wireless avanzata, puoi stampare da qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet, tramite Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Con l’app HP Smart, inoltre, potrai gestire la tua stampante in modo intuitivo, controllando i livelli di inchiostro e ordinando le cartucce con un semplice tocco sul tuo dispositivo.

Per quanto riguarda le stampe, la HP Envy Inspire 7920e offre una velocità di stampa elevata fino a 22 ppm in bianco/nero e 20 ppm a colori, puoi stampare documenti e foto in modo rapido e preciso. La risoluzione fino a 600 x 600 dpi assicura stampe nitide e dai colori vivaci, ideali per risultati professionali. Inoltre, la stampa fronte/retro automatica e senza bordi aggiunge un tocco di efficienza e professionalità alle tue creazioni.

Grazie alle funzionalità avanzate come lo scanner integrato, la copiatrice integrata e l’alimentatore automatico di documenti (ADF), si dimostra completa e versatile per tutte le tue esigenze di lavoro.

Non manca neanche il servizio HP+, grazie al quale otterrai: un anno di garanzia supplementare, 3 mesi di Instant Ink inclusi per ricevere le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza inchiostro, e la sostituzione automatica delle cartucce, gestita direttamente da HP.

Prendi subito la stampante HP Envy Inspire 7920e per soli 122,00€ grazie al 34% di sconto su Amazon.