Sconto del 27% sulle JBL Tune 770NC: le migliori over-ear sotto i 100€?

Elegantissime, leggere e con una qualità del suono al top. Le JBL Tune 770NC sono delle eccellenti cuffie Bluetooth di ottimo livello, che oggi puoi acquistare a meno di 100€ grazie ad un imperdibile sconto del 27% (!) sul loro normale prezzo di listino.

Queste cuffie over-ear sono dotate di cancellazione attiva del rumore di buon livello, progettata per ridurre significativamente i rumori ambientali, rendendole ideali per viaggi o ambienti di lavoro rumorosi​. JBL si conferma uno dei migliori brand per quel che riguarda l’autonomia. Su questo modello, con ANC disattivata, raggiunge addirittura le 70 ore. Non ci vengono in mente molti altri modelli che possano vantare prestazioni simili. Anzi, tantissime cuffie più costose si fermano a 30 ore.

In termini di qualità del suono, le JBL Tune 770NC offrono un profilo sonoro con bassi profondi e potenti, ideale per generi musicali come hip hop e trap. JBL notoriamente tende a sbilanciare leggermente il suono verso i bassi, ma la buona notizia è che l’applicazione ufficiale ti dà piena libertà nella personalizzazione dell’audio e dunque potrai gestire l’impostazioni in maniera estremamente precisa ottenendo esattamente il suono che cerchi.

Per tutti questi motivi, a nostro avviso le JBL Tune 770NC sono in assoluto tra le migliori cuffie over-ear da meno di 100€ che tu possa acquistare in questo momento. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale ora risparmiando!