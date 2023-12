SCONTO + COUPON per il Ferro da Stiro Verticale Philips!

Il ferro da stiro verticale Philips Serie 3000 si distingue per il suo potente vapore continuo fino a 20 g/min, che rende la rimozione delle pieghe un’operazione rapida e efficace, persino su tessuti più difficili. L’opzione di vapore orizzontale aggiunge praticità nel raggiungere i punti critici come polsini e colletti durante la stiratura.

Questo versatile ferro da stiro è in grado di svolgere una duplice funzione: oltre a garantire un risultato impeccabile nella stiratura, può rinfrescare i vestiti senza lavarli. Il vapore utilizzato non solo elimina gli odori, ma sterilizza anche al 99,9% dei germi, assicurando che i tuoi capi siano freschi e profumati. La piastra SmartFlow, realizzata con un materiale resistente e antiaderente, si adatta a ogni tessuto stirabile senza il timore di danneggiarli. Anche i tessuti più delicati, come la seta, possono essere stirati senza problemi.

Il suo design compatto e pieghevole è una caratteristica che lo rende perfetto per un utilizzo facile e veloce, sia a casa che in viaggio, garantendo risultati di alta qualità in ogni situazione. Il ferro da stiro verticale Philips Serie 3000 è dotato di un serbatoio dell’acqua estraibile da 100 ml, offrendo la possibilità di stirare senza dover riempire il serbatoio ripetutamente, garantendo continuità nell’uso.