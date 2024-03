SCONTO BOMBA sulla mitica smart TV SAMSUNG Crystal UHD da 55" (-250€)

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su una smart TV pazzesca a un prezzo da capogiro. Dunque prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello SAMSUNG Crystal UHD da 55 pollici a soli 449 euro, invece che 699 euro.

Non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto mega del 36% che ti fa risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 89,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

SAMSUNG Crystal UHD a prezzo sgretolato

Con questa smart TV avrai tutto l’intrattenimento che vuoi a portata di mano. Potrai scaricare le app come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Infinity, NOW e tantissime altre. Così hai tutto in un unico posto. E con il telecomando che trovi incluso puoi anche parlare con l’assistente vocale.

Grazie a PurColor percepirai una gamma di colori incredibili per un’esperienza reale. Il processore Crystal 4K offre una risoluzione definita e regola tutti i contenuti, anche quelli che non nascono in 4K, con la massima risoluzione. Adaptive Sound ottimizza l’audio in tempo reale in base a ciò che stai guardando e il suono surround 3D ti fa vivere ogni scena.

Insomma una promozione coi fiocchi da non farsi sfuggire. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua smart TV SAMSUNG Crystal UHD da 55 pollici a soli 449 euro, invece che 699 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.